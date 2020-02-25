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Роналду мусив би заплатити велику суму, якби відмовився переходити в Реал – зізнання екс-президента мадридців

08:20 282 Читать на русском
Роналду мусив би заплатити велику суму, якби відмовився переходити в Реал – зізнання екс-президента мадридців
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон розкрив деталі трансферу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед.

"Він продовжив свій контракт з Манчестер Юнайтед в 2008 році, але зробив це зі зобов'язанням приїхати в Реал через рік. Ми навіть підписали зобов'язання зі штрафом у 30 мільйонів євро для обох сторін.

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Це означало, що, якби ми не виконали контракт, нам довелося б заплатити Роналду 30 мільйонів і навпаки – він повинен був би заплатити нам, якби відмовився від переходу", – цитує Кальдерона The Athletic.

Нагадаємо, Роналду перейшов в Реал у 2009 році за 94 мільйони євро. Португалець провів за "вершкових" 438 матчів, в яких забив 450 м'ячів і віддав 151 гольову передачу. Після дев'яти сезонів в мадридському клубі Роналду перейшов у туринський Ювентус.

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