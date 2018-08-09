Роналду може зіграти за Реал на початку наступного сезону у Кубку Сантьяго Бернабеу

Екс-зірка Реала Кріштіану Роналду може повернутись на Сантьяго Бернабеу через рік.

Нещодавно Роналду перейшов у туринський Ювентус після 9 фантастичних років у Реалі, але португалець ще матиме можливість зіграти за "вершкових".

Кубок Сантьяго Бернабеу – традиційний турнір, який проводить Реал напередодні кожного сезону. Він складається усього з одного матчу. Наприклад, у наступному сезоні суперником "вершкових" буде Мілан.

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Крім того Реал часто запрошує взяти участь у турнірі колишніх зірок команди. До прикладу, у 2013 році за мадридців зіграв Рауль. Також у цьому та попередньому році запрошувався і екс-воротар Реала Ікер Касільяс, однак Порту не відпускає голкіпера.

У наступному році запрошеною зіркою буде Кріштіану Роналду з Ювентуса, повідомляє Мarca. Тому португалець, ймовірно, ще зіграє за "вершкових" бодай матч.