Зірка Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, майбутнє якого на Олд Траффорд оповите сумнівами, отримає шанс перебратись у Францію.

Парижани перебувають у пошуках заміни Кіліану Мбаппе, який дуже близький до переходу в Реал. Le 10 Sport переконує, що одним із варіантів став Роналду.

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Зірковий португалець не надто задоволений становищем у Манчестер Юнайтед і нібито попросив свого агента Жорже Мендеша про всяк випадок підшукати йому новий клуб. ПСЖ готовий прихистити Кріштіану, коли той і справді виявить бажання піти з Олд Траффорд.

Якщо трансфер відбудеться, столичний гранд сформує галактичний дует Мессі-Роналду. Гравці на двох мають аж 12 "Золотих м'ячів".

Цього сезону 36-річний Кріштіану провів за "червоних дияволів" 22 матчі, забив 14 м'ячів та віддав 3 асисти. Його контракт з МЮ розрахований до літа 2023 року.

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