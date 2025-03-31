Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду роздумує над тим, щоб зіграти в оновленому турнірі.

Влітку в США відбудеться Клубний чемпіонат світу, в якому візьмуть участь 32 команди з різних куточків світу.

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Напередодні старту КЧС відкриється трансферне вікно в АПЛ на 10 днів (з 1 червня по 10 червня), тож Манчестер Сіті та Челсі, які беруть участь у змаганні, зможуть зареєструвати нових гравців. Цією опцією планує скористатися Кріштіану Роналду, про це повідомляє sportbible.

Португалець перебуває у хорошій формі, забивши за Аль-Наср 28 голів у 33 матчах у всіх турнірах. Його контракт з саудівським клубом завершується влітку 2025 року. Кріштіану міг би підписати тимчасову угоду строком на один місяць з клубом, який бере участь у Клубному чемпіонаті світу, щоб поновити своє легендарне протистояння з Мессі на великому турнірі.

Раніше була інформація, що Роналду може поповнити склад Інтер Маямі, але Фабріціо Романо спростував чутки.

Нагадаємо, що у складі Челсі перебуває Михайло Мудрик. Утім, українець не грає наразі за свою команду через проблеми з допінг-тестом.

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