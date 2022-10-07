Трансферний менеджер турецького гранда Ерден Тімур поділився амбітними планами щодо 37-річного португальця.

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"Ми мобілізуємо усі свої кошти для організації цього трансферу століття. Взимку або дочекаємося літа. Ми вже запрошували зірок, яких навіть не могли уявити поряд з нами. Не треба обмежувати себе якимись рамками. Ми звернулися до дуже впливових людей, які можуть нам посприяти, але я поки не буду розкривати їхні імена", – цитує Тімура Fotomac.

Нагадаємо, влітку Галатасарай підписав низку іменитих гравців – Мертенс, Олівейра, Мата, Ікарді, Дюбуа, Торрейра. Щоправда, "леви" цього сезону взагалі не виступають у єврокубках, а Роналду хоче покинути МЮ саме через відсутність Ліги чемпіонів.

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