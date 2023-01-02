Роналду може швидко покинути Аль-Наср і повернутися в АПЛ – сенсаційний пункт під Лігу чемпіонів
Кріштіану Роналду підготував собі шляхи повернення у європейський футбол.
Контракт 37-річного португальця з Аль-Насром має цікавий пункт, стверджує Marca.
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Якщо Ньюкасл гарантує собі місце в ЛЧ за підсумками сезону, то Роналду влітку може піти в оренду до "сорок". Клубом АПЛ володіє Саудівський інвестиційний фонд, який має хороші зв'язки з босами Аль-Насра. Роналду погодився виступати у Саудівській Аравії, але досі прагне покращити свої рекорди в головному турнірі Європи.
Нагадаємо, Роналду ще влітку хотів приєднатися до учасника ЛЧ, проте відповідних пропозицій не отримав.
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