Контракт 37-річного португальця з Аль-Насром має цікавий пункт, стверджує Marca.

Аль-Наср пафосно анонсував презентацію Роналду – "найкращий у світі" звернувся до фанатів з літака

Якщо Ньюкасл гарантує собі місце в ЛЧ за підсумками сезону, то Роналду влітку може піти в оренду до "сорок". Клубом АПЛ володіє Саудівський інвестиційний фонд, який має хороші зв'язки з босами Аль-Насра. Роналду погодився виступати у Саудівській Аравії, але досі прагне покращити свої рекорди в головному турнірі Європи.

Нагадаємо, Роналду ще влітку хотів приєднатися до учасника ЛЧ, проте відповідних пропозицій не отримав.

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