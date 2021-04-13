Кріштіану Роналду все ще зберігає шанси на перехід у Манчестер Юнайтед, інформує Calciomercato.

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У Турині готові прийняти будь-яке рішення португальця, а тому Юве не наполягатиме ні на відході, ні на збереженні клубної прописки. Наразі у Кріштіану залишився лише рік контракту зі "Старою синьйорою", а джерело заявляє, що МЮ – один з найбільш ймовірних варіантів продовження його кар'єри.

Цікаво, що такий розвиток подій може вплинути на майбутнє Поля Погба в Англії. Наразі француз не горить бажанням продовжувати співпрацю з "червоними дияволами", а у разі приходу Кріштіану взагалі може повернутись у Ювентус.

Зауважимо, Роналду став справжньою суперзіркою саме у Манчестер Юнайтед, де виступав з 2003 по 2009 роки. Погба ж феєрив у Ювентусі з 2012 по 2016-й. Контракти обох лідерів з нинішніми клубами завершуються наступного літа.

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