Кріштіану Роналду зможе залишити Манчестер Юнайтед у січні після того, як головного тренера команди Еріка Тен Хага звинуватили у неповазі до легенди. Про це повідомляє The Telegraph.

Легенда Манчестер Юнайтед звинуватив клуб у відсутності поваги до Роналду: "Вони повинні були відпустити його"

Нагадаємо, що Тен Хаг так і не випустив Роналду на заміну у манчестерському дербі, яке Юнайтед програв Сіті із рахунком 3:6. Сам нідерландець після матчу виправдовувався, що не випустив Роналду через повагу до нього, а не через неповагу.

Також Тен Хаг дав зрозуміти, що не заперечуватиме, якщо Кріштіану узимку захоче залишити команду. Щоправда, для цього потрібно отримати пропозицію, яка влаштує гравця та клуб.

Раніше тренер МЮ хотів зберегти португальця у складі. Контракт ветерана чинний до літа 2023 року.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ