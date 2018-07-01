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Роналду може перейти в Ювентус

19:31 1368 Читать на русском
Роналду може перейти в Ювентус
Роналду і Буффон

Нападник Реала Кріштіану Роналду може змінити команду в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Tuttosport, Роналду відхилив пропозицію "галактікос" щодо нового контракту і шукає новий виклик в кар'єрі.

Реал зменшив клаусулу Роналду майже в 10 разів

Реальним варіантом для Кріштіану може стати Ювентус: в туринському клубі нарешті налагодили відносини з агентом Роналду Жорже Мендешем, що підтверджує угода по Жоау Канселу.

Керівництво чемпіонів Італії впевнене, що трансфер Роналду стане відмінним іміджевим рішенням.

Теги
Трансфери Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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