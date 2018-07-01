Роналду може перейти в Ювентус

Нападник Реала Кріштіану Роналду може змінити команду в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Tuttosport, Роналду відхилив пропозицію "галактікос" щодо нового контракту і шукає новий виклик в кар'єрі.

Реал зменшив клаусулу Роналду майже в 10 разів

Реальним варіантом для Кріштіану може стати Ювентус: в туринському клубі нарешті налагодили відносини з агентом Роналду Жорже Мендешем, що підтверджує угода по Жоау Канселу.

Керівництво чемпіонів Італії впевнене, що трансфер Роналду стане відмінним іміджевим рішенням.