Кріштіану Роналду незадоволений станом справ у Манчестер Юнайтед і доручив своєму агенту Жорже Мендешу пошукати інші варіанти продовження кар'єри, повідомляє Sport.es.

Роналду може піти з Манчестер Юнайтед наприкінці сезону – все через тренера

Португальський агент підтримує хороші відносини з Барселоною, тому джерело переконує, що каталонці, ймовірно, також отримають пропозицію працевлаштувати 36-річного Кріштіану. Нагадаємо, Барселона зараз перебуває в пошуку підсилення атакувальної лінії після епідемії травм і завершення кар'єри Серхіо Агуеро через проблеми з серцем.

Нагадаємо, Роналду свого часу виступав за головного ворога Барси – Реал, що майже виключає подібний трансфер, але історія пам'ятає кілька гучних винятків (Луїш Фігу, Роналдо та інші).

Барселона втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-4 – Дані Алвес віддав перший асист після повернення