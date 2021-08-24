Кріштіану Роналду може перебратись найближчими днями у Манчестер Сіті, перемовини між сторонами тривають, повідомляє L'Equipe.

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Трансферне вікно в Англії закривається 31 серпня, тому на остаточне рішення залишилось чекати недовго. Чинний контракт 36-річного португальця з Ювентусом розрахований до літа 2022-го, але форвард налаштований раніше покинути туринців.

Нагадаємо, у 2018-му Ювентус придбав Кріштіану у Реала за 117 млн євро.

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