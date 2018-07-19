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Роналду в Ювентусі: стала відома дата ймовірного дебюту португальця

18 липня 23:18 333 Читать на русском
Роналду в Ювентусі: стала відома дата ймовірного дебюту португальця
Кріштіану Роналду / Фото з соцмереж

Новоспечений нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може провести свій перший матч за туринців вже 12 серпня.

Роналду не допоможе Ювентусу в товариських турнірах, повідомляє ESPN.

За інформацією видання, португалець почне тренуватися з командою 30 липня і пропустить матчі International Champions Cup. Також, на цьому турнірі не зіграють всі футболісти "старої синьйори" , які грали в плей-офф ЧС-2018.

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Планується, що Роналду дебютує за Ювентус 12 серпня у традиційному товариському матчі проти молодіжної команди.

Нагадаємо, перехід Кріштіану з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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