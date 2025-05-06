Кріштіану-молодший отримав виклик до збірної Португалії U-15 на найближчі матчі, інформує прес-служба федерації.

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Для сина Роналду це буде дебют на міжнародному рівні. Він разом з батьком змінює клуби і демонструє непогані результати. Наразі юному Кріштіану ще 14, він виступає за юнацьку команду Аль-Насра.

Збірна Португалії U-15 проведе товариський турнір у Хорватії з 13 по 18 травня. Суперниками піренейців стануть Японія (13 травня), Греція (14 травня) та Англія (16 травня).

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