Кріштіану Роналду не мав великого попиту у Європі, але був бажаним гравцем для клубів з інших континентів.

Спортінг Канзас-Сіті також вів переговори з 37-річним нападником, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуб МЛС контактував з Роналду ще до скандального інтерв'ю Пірсу Моргану і розірвання контракту з Манчестер Юнайтед. Пропозиція американців також була дуже щедрою, проте португалець зробив вибір на користь Саудівської Аравії. Вчора (30 грудня) Аль-Наср офіційно підтвердив перехід суперзірки.

Нагадаємо, Роналду прагнув приєднатися до учасника плей-офф Ліги чемпіонів, але жоден клуб не виявив бажання запросити 37-річного форварда.

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