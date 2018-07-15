Роналду міг перейти в Наполі замість Ювентуса

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду мав у пріоритеті перехід в Наполі, але "партенопейці" не змогли собі дозволити трансфер португальця.

Наполі був пріоритетним клубом для Кріштіану Роналду, повідомляє Football Italia.

Перехід Роналду в Ювентус не вирішить проблем португальця з податковою Іспанії

Але "партенопейці" не змогли дозволити собі перехід португальця, адже з урахуванням всіх витрат трансфер обійшовся би клубу в 350 мільйонів євро.

Нагадаємо, перехід Роналду в Ювентус обійшовся туринцям у 100 мільйонів євро, які клуб має виплатити Реалу протягом наступних двох років, зарплата португальця складатиме 30 мільйонів євро на рік.