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Роналду міг перейти в Наполі замість Ювентуса

09:12 219 Читать на русском
Роналду міг перейти в Наполі замість Ювентуса
Кріштіану Роналду / ФІФА

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду мав у пріоритеті перехід в Наполі, але "партенопейці" не змогли собі дозволити трансфер португальця.

Наполі був пріоритетним клубом для Кріштіану Роналду, повідомляє Football Italia.

Перехід Роналду в Ювентус не вирішить проблем португальця з податковою Іспанії

Але "партенопейці" не змогли дозволити собі перехід португальця, адже з урахуванням всіх витрат трансфер обійшовся би клубу в 350 мільйонів євро.

Нагадаємо, перехід Роналду в Ювентус обійшовся туринцям у 100 мільйонів євро, які клуб має виплатити Реалу протягом наступних двох років, зарплата португальця складатиме 30 мільйонів євро на рік.

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