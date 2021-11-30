Слідчі детально вивчають трансфер Роналду в Ювентус та його контракт із клубом, повідомляє GFNI з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Документи щодо переходу та умови контракту звіряють з телефонними записами, які є у розпорядженні слідства. Роналду заробляв 31 млн євро на рік без урахування податків. Увагу слідчих привернув той факт, що у телефонних розмовах регулярно згадуються щомісячні платежі португальцю під час пандемії коронавірусу, хоча на той момент інші футболісти погодилися на зниження зарплати або відстрочили їхню виплату.

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Додамо, що Кріштіану перебрався до Ювентуса влітку 2018 року, провів за команду 134 матчі, у яких забив 101 гол та віддав 22 асисти. Минулого літа Роналду став гравцем Манчестер Юнайтед за 15 млн євро.

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