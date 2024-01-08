"Я бачу гравця з багатьма навичками, і не скажу, кращий він чи гірший, ніж був у минулому. Крім його беззаперечних футбольних чеснот, Роналду дуже великодушний і уважний до тих, хто його оточує.

Екс-тренер Шахтаря став найкращим у світі – допомога Роналду після відмови від чемпіонських амбіцій

Він відчуває непереборне бажання перемагати у всьому. Амбітність – його щоденний стан. Вона допомагає йому долати перешкоди та розчарування. У цьому частина його сили. Кріштіану легко долає важкі періоди. Завдяки своїм розумовим і фізичним навичкам та чудовому розумінню футболу він має природну здатність завжди реагувати", – цитує Каштру O Jogo.

Нагадаємо, португальський форвард перебрався в аравійський клуб рік тому. За цей час Роналду встиг провести у складі Аль-Насра 44 матчі, в яких забив 38 голів та віддав 13 результативних передач.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року