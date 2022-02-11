"Справа не лише у Кріштіану. Він має забивати більше, це очевидно. Ми створюємо багато моментів, але забиваємо замало. Але справа не лише у Роналду. У реалізації повинна додати вся команда", – цитує Рангніка Mundo Deportivo.

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Останнім часом у Кріштіану справи у Манчестер Юнайтед не дуже добрі – Роналду не забивав у 5 поспіль матчах та не забив пенальті у матчі Кубка Англії (в ігровий час), що спричинило виліт манкуніанців з турніру.

Загалом, португалець провів 26 матчів за "червоних дияволів" у поточному сезоні, у яких забив 14 голів та віддав 3 асисти.

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