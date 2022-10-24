Попри те, що Роналду пов'язують з переходом в МЛС, Кріштіану хоче залишитись у Європі після відходу з Манчестер Юнайтед, написав Фабріціо Романо в своїй колонці на CaughtOffside.

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"Мене запитували про чутки щодо МЛС, але пріоритетом Кріштіану Роналду завжди було продовження кар'єри в Європі. У серпні до нього звернувся клуб із Саудівської Аравії, але він хотів продовжувати працювати в Європі. Наразі немає інших ознак. Я впевнений, що його агент вивчить ринок протягом наступних 1-2 місяців, і ми побачимо, що станеться", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 37-річний Роналду відмовився вийде на заміну в матчі АПЛ проти Тоттенхема. За це Ерік Тен Хаг відсторонив його від тренувань з першою командою і не взяв на гру з Челсі. Також нападник заплатить штраф у сумі близько мільйона фунтів.

Угода Кріштіану з МЮ чинна до літа 2023-го. У поточному сезоні Роналду зіграв 8 матчів АПЛ, забив 1 гол (у всіх турнірах – 12 поєдинків, 2 голи, 1 асист).

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