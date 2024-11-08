Кріштіану Роналду може проміняти один саудівський гранд на інший.

Аль-Хіляль мріє запросити 39-річного португальця на місце Неймара, повідомляє Sport.es з посиланням на провідний саудівський канал Action Ma3 Waleed.

Аль-Хіляль офіційно повідомив про нову серйозну травму Неймара – форвард знову вибув на тривалий термін

"Лідери" тотально домінують на внутрішній арені, не даючи шансів конкурентам, серед яких і Аль-Наср. Все це без Неймара, який після свого переходу влітку 2023 року провів усього 7 офіційних матчів. Керівництво Аль-Хіляля зовсім не цього очікувало від бразильця, який обійшовся у 90 млн євро і ще 100 млн заробляє щосезону.

Не виключено, що контракт Неймара буде розірваний вже у січні. Головна ціль Аль-Хіляля – переманити Роналду, який може втомитися від безсилля Аль-Насра і влітку стане вільним агентом.

Роналду допоміг Аль-Насру розбити екс-команду Реброва – Кріштіану забив 908-й гол у кар'єрі