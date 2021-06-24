Лідер збірної Португалії ледь не отримав по голові пляшкою з-під Coca-Cola у поєдинку Євро-2020 проти чинних чемпіонів світу.

Святкуючи другий гол у ворота Уго Льоріса, Роналду виконав свій традиційний стрибок. Щоправда, він вийшов значно коротшим, ніж зазвичай, через поведінку фанатів, які почали жбурляти пляшки та пластикові стакани в лідера збірної Португалії.

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Одна із них ледь не влучила у футболіста, після чого стюарди оточили Кріштіану та його партнерів, створивши своєрідний кордон між гравцями та уболівальниками. У соцмережах вже жартують, що це своєрідна відповідь для Кріштіану за його вчинок з пляшками Coca-Cola.

Нагадаємо, перед стартовим поєдинком Євро-2020 проти Угорщини Кріштіану прибрав пляшки з Coca-Cola, закликавши пити звичайну воду. Згодом Поль Погба посунув зі столу пляшку пива Heineken, після чого УЄФА заборонив футболістам вчиняти аналогічні дії.

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