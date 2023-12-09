Роналду лаконічно висловився про ювілейний матч – португалець дав обіцянку фанатам
Зірковий португалець Кріштіану Роналду провів 1200 матчів на професіональному рівні. Бомбардир заявив, що планує продовжувати грати.
Аль-Наср здобув переконливу перемогу в черговому матчі чемпіонату Саудівської Аравії, перегравши Аль-Ріяд в ювілейному матчі Кріштіану Роналду. Сам португалець оформив асист і забив гол.
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"Ще три очки до скарбнички! Вдячний усім моїм партнерам по команді, які допомогли мені досягти позначки у 1200 матчів. Що за мандрівка! Але ми ще не закінчили", – написав Роналду в Instagram.
Нагадаємо, матч проти Аль-Ріяда став для зіркового португальця 1200-м в професіональній кар'єрі. Кріштіану виступав за Спортінг, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед, а зараз підкорює стадіони Саудівської Аравії в складі Аль-Насра.
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