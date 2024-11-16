Збірна Португалії може дозволити собі широку ротацію в 6-му турі групового етапу Ліги націй проти Хорватії.

Підопічні Роберто Мартінеса вже гарантували собі перше місце групи А1, тому головний тренер вирішив достроково відпустити чималу групу лідерів у їхні клуби.

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"Для нас було важливо стати першими і ми зробили це. Потрібно підтримувати конкуренцію, потрапити у заявку дедалі складніше. Вже за 18 місяців відбудеться чемпіонат світу.

Гра проти Хорватії важлива, але нам потрібно придивитися до інших гравців. Ми збираємося відпустити Бернарду Сілву, Педру Нету, Кріштіану Роналду та Бруну Фернандеша, який дискваліфікований. Плануємо викликати Фабіу Сілву та Джовані Кенду з молодіжки", – цитує Мартінеса Goal.

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