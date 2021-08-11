Роналду кличуть кинути виклик Мессі у Франції – португалець дав відповідь
18:35 - Читать на русском
Захисник Лілля Жозе Фонте відчайдушно запрошує свого співвітчизника у французьку Лігу 1.
Ветеран "догів" хоче, щоб Кріштіану Роналду кинув виклик Ліонелю Мессі, який приєднався до ПСЖ.
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"Так, я розпитую його про це щодня. Постійно надсилаю Роналду повідомлення з пропозицією перейти в Лілль. Але у відповідь він лише сміється", – наводить слова Фонте Football Italia.
Нагадаємо, в минулому сезоні саме Лілль став чемпіоном Франції, випередивши ПСЖ на одне очко.
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