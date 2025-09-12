Кріштіану Роналду продовжує переманювати в Саудівську Аравію своїх партнерів по збірній Португалії. Після зриву літнього переходу Бруну Фернандеша на Близький Схід саудівські клуби спробують повернутися з хорошою пропозицію взимку, повідомляє Fichajes.

Аль-Наср і Аль-Іттіхад все ще налаштовані на те, щоб отримати 31-річного португальця. Руку до цього докладає і Роналду, який має великий вплив у Саудівській Аравії. Кріштіану вже довго намагається переконати свого співвітчизника погодитися на шалений контракт.

Манчестер Юнайтед переживає фінансові труднощі, тому англійський клуб може розпрощатися зі своїм капітаном у разі привабливої пропозиції.

Нагадаємо, що контракт Фернандеша з "червоними дияволами" чинний до літа 2027 року.

