Аль-Наср відразу береться за підсилення складу після чергової невдачі у чемпіонських перегонах.

Керівництво саудівського гранда провело зустріч з агентами Вірджила ван Дейка, стверджує Marca.

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32-річному нідерландцю поставили на стіл контракт, який зробив би його найбільш високооплачуваним захисником світу. Аль-Наср планує потужне підсилення складу після того, як безнадійно програв чемпіонську боротьбу Аль-Хілялю. Крім ван Дейка, "лицарі Неджда" намагаються вмовити голкіпера Ювентуса Войцеха Щенсни.

Щоправда, капітан Ліверпуля обіцяв залишитися на Енфілді навіть після відходу Юргена Клоппа. Контракт Вірджила розрахований ще на сезон, а ціна за Transfermarkt складає 30 млн євро.

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