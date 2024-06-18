Центральний захисник Пепе і нападник Кріштіану Роналду переписали історію чемпіонатів Європи. Пепе став найстаршим гравцем фінальної частини Євро-2024 – станом на сьогодні натуралізованому бразильцеві 41 рік і 113 днів. Захисник Порту випередив у списку найстарших гравців угорського голкіпера Габора Кірая (40 років і 86 днів).

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Як інформує Opta, 39-річний Роналду теж женеться за цим рекордом, але суттєво відстає від партнера, він – третій у цьому заліку після Пепе та Кірая. Зате Кріштіану встановив новий рекорд за кількістю матчів на різних чемпіонатах Європи. Німецький Євро-2024 став для форварда Аль-Насра вже шостим таким турніром. Це унікальне досягення.

Нагадаємо, що саме КР7 є найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи за всю історію.

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