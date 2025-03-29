Роналду і Мессі в одній команді: головний інсайдер світу категорично оцінив ймовірність трансферної бомби
Фабріціо Романо заперечив можливу участь Мессі та Роналду в одній команді на Клубному ЧС.
Не перший тиждень активно ширяться чутки, що Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі можуть виступити на майбутньому клубному чемпіонаті світу в одній команді. Проте Фабріціо Романо заперечив інформацію, що Інтер Маямі підпише 40-річного португальця на правах вільного агента.
Мессі та Роналду можуть зіграти в одній команді на Клубному чемпіонаті світу
"У цих історіях немає абсолютно нічого правдивого", – написав авторитетний інсайдер на своїй офіційній сторінці в X.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду ніколи в кар'єрі не грали за одну команду. Проте суперництво цих легенд у футболках Барселони та Реала відповідно було одним із найкращих індивідуальних протистоянь в історії футболу. Багато вболівальників у світі досі мріють, що одного дня Мессі та Роналду все ж зіграють разом за одну команду.
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