Не перший тиждень активно ширяться чутки, що Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі можуть виступити на майбутньому клубному чемпіонаті світу в одній команді. Проте Фабріціо Романо заперечив інформацію, що Інтер Маямі підпише 40-річного португальця на правах вільного агента.

Мессі та Роналду можуть зіграти в одній команді на Клубному чемпіонаті світу

"У цих історіях немає абсолютно нічого правдивого", – написав авторитетний інсайдер на своїй офіційній сторінці в X.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду ніколи в кар'єрі не грали за одну команду. Проте суперництво цих легенд у футболках Барселони та Реала відповідно було одним із найкращих індивідуальних протистоянь в історії футболу. Багато вболівальників у світі досі мріють, що одного дня Мессі та Роналду все ж зіграють разом за одну команду.

Reports of Cristiano Ronaldo and Leo Messi to play together at Inter Miami for Club World Cup on short term deal are wide of mark.



There’s absolutely nothing into those stories. pic.twitter.com/RSCZANvwqq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025

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