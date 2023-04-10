Аль-Наср не зміг переграти Аль-Фейху в матчі 23-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 23 тур

Аль-Фейха – Аль-Наср – 0:0

Підопічні Руді Гарсії продовжують переслідувати Аль-Іттіхад у боротьбі за чемпіонство. У 23 турі команда грала проти середняка чемпіонату – Аль-Фейхи. На правах фаворита матчу Кріштіану з партнерами почали контролювати гру з перших хвилин. Поступово Аль-Наср підбирав ключики, щоб підійти до штрафного майданчика господарів поля. Гості завдали кілька ударів по воротах Аль-Фейхи, але в першому таймі відзначитися не вдалося.

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Після перерви Аль-Наср не збавляв обертів, але й Аль-Фейха зуміла створити кілька моментів, хоча небезпечними їх важко назвати. Господарі влучили у площину воріт лише один раз. Підопічні Руді Гарсії натомість постійно намагалися йти в атаку, але це не принесло бажаного результату. Зустріч закінчилася нулями на табло.

Аль-Наср після 23 турів посідає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 53 бали. Аль-Іттіхад свій матч виграв і збільшив відрив від Кріштіану і Ко до трьох очок.

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