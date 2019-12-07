Роналду і Буффон зустрілись з постраждалими від землетрусу в Албанії

Зіркові гравці туринського Ювентуса вирішили підбадьорити двох підлітків, чиї родичі загинули під час землетрусу.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду і його одноклубник, екс-голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Буффон зустрілись з двома хлопчиками, які постраждали під час землетрусу у місті Туман, повідомляє видання АР. Нагадаємо, 26 листопада у Албанії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Найбільше постраждало місто Туман, де загинула 51 людина, понад 3 тисячі отримали травми та близько 12 тисяч людей залишились без даху над головою.

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7-річний Аурел і 10-річний Алезіо врятувалися, вистрибнувши під час землетрусу з балконів своїх квартир. В результаті надзвичайної події загинули родичі хлопців: Аурел втратив бабусю і сестру, Алезіо – батька і сестру. Після трагедії хлопців відвідав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. У розмові з ним вони зізналися, що мріють про зустріч з Роналду і Буффоном. Рама відвіз хлопчиків в Рим, де 6 грудня Аурел і Алезіо зустрілися зі своїми кумирами. Хлопці отримали на пам'ять футболки з автографами Роналду і Буффона і клубну символіку Ювентуса, а також сфотографувалися з зірками футболу.

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