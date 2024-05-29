Срібний призер саудівської Про-ліги планує продовжити контракт продовжити угоду з португальською зіркою.

Кат Роналду офіційно продовжить в Саудівській Аравії – виграв чемпіонат без жодної поразки і встановив світовий рекорд

Як повідомляє talkSPORT, переговори з Кріштіану Роналду про новий контракт розпочнуться влітку. Португалець наразі отримує у Саудівській Аравії зарплатню у розмірі 200 мільйонів євро на рік. Аль-Наср готовий збільшити цю суму задля того, щоб продовжити угоду до 2026 року з нападником.

Саудівській Аравії важливо зберегти Роналду, оскільки в наступному році буде перегляд телевізійних контрактів, а Кріштіану найбільша зірка в чемпіонаті. Сам нападник хоче мати ігровий тонус і підтримувати свою форму, щоб підготуватися до ЧС-2026. Вважається, що португалець хоче продовжувати виступати за свій клуб.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду перебрався у Саудівську Аравію у січні 2023. За Аль-Наср він відіграв у 63 матчах у всіх турнірах. В активі нападника 58 голів та 15 результативних передач.

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