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Роналду хоче зіграти з Реалом у Лізі чемпіонів – смілива заява португальця

14:34 74 Читать на русском
Роналду хоче зіграти з Реалом у Лізі чемпіонів – смілива заява португальця
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не хоче грати проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Португалець налаштований зустрітися зі своєю колишньою командою у вирішальному матчі.

Нагадаємо, саме Роналду відкрив рахунок у поєдинку 6-го туру ЛЧ проти Байєра, який завершився перемогою туринців з рахунком 2:0.

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"Я почуваюся добре, проблеми зі здоров'ям позаду. Дійсно, у мене були певні негаразди з коліном, але це вже в минулому. Як я, так і вся команда набираємо все більшої впевненості у власних силах.

Зустріч з Реалом в 1/8 фіналу? Безумовно, Мадрид – це фантастична команда, але я б віддав перевагу зіграти з ними на більш пізній стадії турніру. Я б хотів протистояти Реалу у фіналі", – цитує Роналду Sky Sport Italia.

Зауважимо, що Реал та Ювентус можуть зіграти між собою вже в 1/8 фіналу, адже потрапили у різні кошики при жеребкуванні, яке пройде 16 грудня.

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