Роналду має намір побити рекорд і стати першим футболістом в історії, який зіграє на шести різних чемпіонатах світу. Португалець непохитний у своєму бажанні, незважаючи на не найвдаліший виступ на ЧС-2022, коли Кріштіану втратив місце в основному складі своєї команди і залишився в запасі на чвертьфінальну зустріч із Марокко.

Роналду: Це мій останній чемпіонат Європи

Як інформує Relevo, коли Роберто Мартінес очолив "селесау", він ні на мить не замислювався про те, як би обмежити португальську команду від Роналду. Навпаки, іспанець вирушив до Саудівської Аравії на "аудієнцію" до Кріштіану, щоб узгодити з ним низку зобов'язань, як-от його роль в національній збірній. Одним із пунктів "пакту" є факт того, що КР7 сам має право вирішувати, коли йому завершувати міжнародну кар'єру.

На даний момент часу в Португалії не сумніваються, що Роналду продовжить виступати за "селесау" і після Євро-2024. Сумніви викликає лише ігровий час, який отримає 39-річний форвард.

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