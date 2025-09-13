Як повідомляє Sportbible, Аль-Наср Кріштіану Роналду може здійснити несподіваний трансфер перед завершенням літнього вікна в Саудівській Аравії. Клуб розглядає можливість підписати одного з найперспективніших вихованців Ла Масії – 18-річного Марка Берналя.

Аль-Наср вже підписав цього літа Іньїго Мартінеса з Барселони й тепер націлився на Берналя. Водночас за даними джерела, саудівському гіганту потрібно буде зробити солідну пропозицію, адже наставник каталонців Хансі Флік вважає юнака важливою частиною планів клубу, особливо з огляду на травми Гаві та Френкі де Йонга.

Молодий півзахисник дебютував у Ла Лізі в серпні 2024 року та встиг провести три матчі на старті сезону 2024/25, перш ніж отримати важку травму хрестоподібної зв’язки. Попри це, він вважається великим талантом і вже заявив про себе в збірній Іспанії U-17.

Transfermarkt оцінює Берналя в 5 мільйонів євро. Контракт гравця з Барселоною чинний до 2026 року.

