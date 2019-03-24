Роналду хоче переманити Наваса в Ювентус

Голкіпер Реала Кейлор Навас може знову об'єднатись з Кріштіану Роналду в одній команді.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду переконує керівництво туринського клубу в необхідності придбання голкіпера Реала Кейлора Наваса, повідомляє Donbalon.

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Португалець вважає, що без голкіпера такого рівня як Кейлор, Ювентус не має шансів на тріумф у Лізі чемпіонів.

32-річний воротар втратив місце в основному складі Реала на початку сезону, але з поверненням Зінедіна Зідана костариканець позитивніше оцінює своє майбутнє в Реалі.

В поточному сезоні Прімери Навас провів лише 4 матчі.

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