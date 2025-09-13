Збірна США веде перемовини про спаринги з Португалією та Бельгією у березні в рамках підготовки до ЧС-2026.

Збірна США готує два гучні товариські матчі у березні наступного року. Як повідомляє The Athletic, федерація футболу США веде фінальні перемовини про поєдинки з Португалією та Бельгією.

Керівництво мексиканської федерації планує запросити Португалію на відкриття оновленого стадіону Ацтека в Мехіко. Це створило додаткову можливість і для США домовитися з португальцями, щоб Кріштіану Роналду та його партнери зіграли й проти американської збірної. Другим суперником стане Бельгія, яка посідає восьме місце в рейтингу ФІФА.

Наразі головною інтригою залишається вибір арен поєдинку. За інформацією джерела, федерація футболу США розглядає великі стадіони НФЛ на Східному узбережжі як майданчики для матчів із Португалією та Бельгією, щоб максимально задовольнити потенційний ажіотаж від приїзду Роналду і компанії.

