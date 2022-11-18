Нападник МЮ і збірної Португалії зізнався, що його кар'єра добігає кінця. Не виключено, що відхід легенди трапиться дуже скоро.

"Я хотів би пограти ще 2-3 роки. Не більше. Думаю, що 40 років – чудовий вік для завершення кар'єри. Але я не знаю, що буде далі. Ніхто не знає свого майбутнього. Життя дуже динамічне. Інколи ти плануєш щось одне, а виходить зовсім по-іншому.

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Чи завершу я кар'єру, якщо Португалія виграє ЧС-2022? Так. 100 відсотків. Я ціную любов уболівальників до мене. Навіть коли я не граю, навіть коли вони мене критикують, то все одно будуть у моєму серці", – розповів Роналду в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Нагадаємо, нещодавно 37-річний португалець заявив, що не поважає головного тренера МЮ Еріка Тен Хага, а також розчарований більшістю партнерів по команді та керівництвом. Манкуніанці після таких заяв роздумують над прощанням з нападником вже у січні, попри чинний контракт до завершення сезону 2022/23.

У поточній кампанії португалець не є основним гравцем Манчестер Юнайтед. Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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