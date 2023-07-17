"Говорять про багатьох футболістів. Я не спілкуюся з ними, я ж не агент. З Аль-Насром пов'язують Отавіо та ще 10-15 гравців. Але новин поки немає. Очевидно, ми збираємося посилити команду, але конкретних імен наразі немає.

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Отавіо вже перейшов в Аль-Наср за моєю вказівкою? Повна брехня. Преса пише новини, але поки що нічого не вирішено. Ми знаємо, що посилимо склад. Це зрозуміло, але конкретики немає", – наводить слова Роналду Goal.

Додамо, що Аль-Наср цього літа вже встиг підписати Марцело Брозовіча з Інтера, але інші саудівські клуби мають по 2-3 зіркових новачків.

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