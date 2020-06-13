Роналду посадив на зад захисника Мілана і виконав рабону – ефектне відео

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду перебуває у хорошій формі після рестарту сезону в Італії.

Португальський форвард у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії проти Мілана запам'ятався не лише нереалізованим пенальті у ворота Доннарумми.

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Роналду також вкотре продемонстрував свою техніку, до чого виявився неготовим Дієго Лаксальт. Уругваєць в одному із епізодів кинувся у відчайдушний підкат, щоб заблокувати простріл, натомість Кріштіану прибрав м'яч під себе і виконав навіс рабоною. Однак ефектні дії не вплинули на резльтат.

Нагадаємо, поєдинок на Альянц Стедіум в Турині завершився "сухою" нічиєю. Ювентус пробився у фінал Кубка Італії завдяки голу, забитому на полі Мілана – перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

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