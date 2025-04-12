Роналду феєричними голами приніс перемогу Аль-Насру – Кріштіану оформив дубль за 8 хвилин
Аль-Наср переграв Аль-Ріяд (2:1) у 27 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 27 тур
Аль-Наср – Аль-Ріяд – 2:1
Голи: Роналду, 56, 64 – Селемані, 45+2
Вилучення: Асірі, 90+4
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У першому таймі Аль-Наср грав легковажно. Господарі досить багато дозволили створювати біля своїх воріт. Аль-Ріяд зумів забити перед самою перервою. Гол у свій актив записав Селемані.
По перерві Аль-Наср прокинувся. Мане прострілив у воротарський, а Роналду класно завершив. Через 8 хвилин Кріштіану оформив другий гол у матчі. Португалець підхопив м'яч на межі штрафного майданчика і в дотик потужно пробив. У голкіпера не було шансу парирувати удар.
Аль-Наср втримав перемогу і лише на один бал відстає від другої сходинки.