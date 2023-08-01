"Хороша перемога! Щасливий від того, що забив та допоміг команді вийти на перше місце в групі", – написав Роналду в своєму instagram-акаунті після гри.

Роналду перервав безгольову серію, забивши у 22 сезоні поспіль – екс-тренер Шахтаря здобув першу перемогу

Нагадаємо, Роналду вперше за п'ять матчів відзначився за Аль-Наср. Кріштіану відгукнувся на передачу партнера з флангу і головою відправив м'яч у сітку.

Португалець забиває у своєму 22 сезоні поспіль. Зазначимо, що це перша перемога екс-тренера Шахтаря Луїша Каштру на чолі Аль-Насра в офіційних зустрічах.

Після двох матчів Кубка арабських чемпіонів в групі С команда Каштру посідає першу сходинку з чотирма балами у своєму активі.