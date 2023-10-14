Кріш відзначився дублем у переможному матчі проти Словаччини, який гарантував португальцям участь у фінальній частині Євро-2024.

Роналду дублем організував вихід на Євро-2024: відеоогляд матчу Португалія – Словаччина – 3:2

"Ми на ЄВРО-2024! Дуже радий допомогти Португалії дійти до ще одного фінального етапу великого змагання. Особлива подяка Федерації футболу Португалії та вболівальникам, присутнім на стадіоні, за чудову підтримку!" – написав Роналду у соцмережах.

Якщо все буде гаразд, то Роналду у 39 років матиме шанс оновити свої рекорди на чемпіонатах Європи. Головні з них – участь у найбільшій кількості таких турнірів (5), найбільше матчів (25) і найбільше голів (14).

Estamos no EURO 2024!

Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição.

Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem! pic.twitter.com/VXuHYh8Cgu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2023

Португалія та Бельгія вийшли на Євро-2024 – Роналду дублем оновив світовий рекорд, динамівець забив гол