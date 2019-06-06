Роналду ефектно прийняв м'яч та загострив атаку – фінт дня в Лізі націй

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду неймовірно прийняв м'яч у півфіналі ЛІги націй проти Швейцарії (3:1).

У матчі півфіналу Ліги націй Португалія – Швейцарія (3:1) Кріштіану Роналду відзначився ефектним фінтом.

Красивий хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Швейцарія – 3:1

Португалець прийняв м'яч лівим коліном та приборкав під праву ногу, після чого зробив загострююче закидання.

Форвард Ювентуса відзначився хет-триком у ворота швейцарців та вивів свою збірну у фінал, де вона зустрінеться з Нідерландами або Англією.