Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду продемонстрував, чому вважається одним з найкращих гравців сучасності у матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020 проти Німеччини.

В одному з моментів поєдинку Роналду корпусом відтіснив Хуммельса від м'яча, а потім Кріштіану довелось обігрувати Рюдігера.

Португалія – Німеччина – 2:4 – відео голів і огляд матчу

Вийшло досить ефектно та ефективно – португалець спочатку перекинув м'яч над оборонцем, а потім віддав точний пас п'яткою, не дивлячись на партнера. Ця передача визнана найкращим моментом вчорашнього ігрового дня за версією УЄФА.

Додамо, що навіть такі передачі не допомогли Португалії обіграти Німеччину – Бундестім відсвяткувала результативну звитягу (4:2) завдяки розкішному перформансу Госенса.

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