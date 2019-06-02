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Роналду дзвінком запросив до Ювентуса зірку Баварії – Анчелотті прагне переманити хавбека в Наполі

16:26 223 Читать на русском
Роналду дзвінком запросив до Ювентуса зірку Баварії – Анчелотті прагне переманити хавбека в Наполі
Марсело, Хамес і Роналду / фото із соцмереж

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду намагається організувати переїзд до Турина атакувального півзахисника мюнхенської Баварії Хамеса Родрігеса, права на якого належать мадридському Реалу.

34-річний португалець зателефонував колумбійцю у FaceTime та запросив до "Старої синьйори". Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bild.

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Керівництво Ювентуса нібито не проти розглянути варіант із підписанням Хамеса. На користь потенційного трансферу й те, що в хавбека Баварії та Роналду один агент – Жорже Мендеш.

Сезон 2018/19 Хамес Родрігес провів у Баварії на правах оренди з мадридського Реала. Мюнхенці мають право викупу найкращого бомбардира ЧС-2014 за 42 млн євро, але не скористаються ним. Також на нього не розраховує і керманич "вершкових" Зінедін Зідан.

Іншим претендентом на колумбійського атакувального хава є Наполі. У підписанні Хамеса особисто зацікавлений головний тренер "партенопейців" Карло Анчелотті.

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