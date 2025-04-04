Аль-Наср переграв Аль-Хіляль (3:1) у 26-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 26-й тур

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 1:3

Голи: Аль-Алі, 62 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88 (пен.)

Роналду близький до придбання іспанського клубу – вони ставали чемпіонами у 2004 році, а тепер можуть вилетіти з Ла Ліги

Дербі Ер-Ріяда стало окрасою туру, хоча перший тайм не виправдав очікувань. Ні Аль-Хіляль, ні Аль-Наср не потішили яскравими моментами, хоча гра була досить напружена. У компенсований час команді Роналду вдалося повести у рахунку. Брозовіч вирішив розіграти кутовий і віддав передачу на Аль-Хассана, який перебував без опіки захисників перед штрафним майданчиком. Той красивим дальнім ударом відправив м'яч у дев'ятку.

По перерві Роналду подвоїв перевагу своєї команди, класно завершивши швидку контратаку за участю Мане. Аль-Хіляль зумів огризнутися. З першим крутим моментом впорався голкіпер, а ось на 62-й хвилині Аль-Алі зумів переправити м'яч у ворота, замкнувши подачу з кутового.

Під кінець тайму арбітр призначив пенальті на користь Аль-Насра, оскільки гравець господарів зіграв рукою. Звісно, до позначки підійшов Роналду і не схибив. Таким чином, Кріштіану забив свій 21 гол у чемпіонаті, а також 931-й за всю кар'єру. До слова, 15-й раз досягає позначки у 20 і більше забитих м'ячів.

Нагадаємо, Аль-Наср наразі перебуває на третій сходинці з 54 балами, Аль-Хіляль розташувався на другому місці з 57 пунктами.