Аль-Наср розбив Аль-Адальх у матчі 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 22-й тур

Аль-Адальх – Аль-Наср – 0:5

Голи: Роналду, 40, (пен.), 66, Таліска, 55, 78, Ях'я, 90+8

Аль-Наср продовжує переслідувати Аль-Іттіхад у боротьбі за чемпіонство. Цього разу команда Роналду зійшлась з однією з найгірших команд першості – Аль-Адальхом. Статус Аль-Насра спершу не надто допоміг команді, адже забити вдалось лише на 40 хвилині.

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Аль-Амрі заробив досить дурний пенальті, отримавши очевидний удар по нозі. Одинадцятиметровий взявся виконувати Роналду, який не схибив ударом з позначки – це вже десятий гол португальця в новому клубі. По перерві перевагу подвоїв Таліска, пробивши здалеку в нижній кут.

Роналду оформив дубль – Кріш увірвався у штрафний та з лівої поцілив у дальній нижній кут. Таліска зробив рахунок 0:4, а Ях'я в компенсований час поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Аль-Наср набрав 52 очки та відстає на 1 пункт від першого Аль-Іттіхада. Аль-Адальх залишився передостаннім в турнірній таблиці.

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