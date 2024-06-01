Аль-Хіляль переміг Аль-Наср з Кріштіану Роналду у фіналі Кубка Короля. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, Кубок Короля, фінал

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 1:1 (по пен. 5:4 )

Голи: Мітровіч, 7 – Яхья, 88

Вилучення: Оспіна, 56 (Аль-Наср) – Буляхі, 87, Кулібалі, 90+1 (обидва – Аль-Хіляль)

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Аль-Хіляль дуже швидко зумів відкрити рахунок. Мітровіч отримав передачу від Малкома і відправив м'яч у ворота. Аль-Наср створював моменти, користуючись тим, що суперник часто припускався помилок. Під кінець першого тайму Роналду мав гарний шанс оформити черговий гол, але Буну зіграв на випередження.

По перерві Кріштіану влучив у стійку, пробивавши через себе. Аль-Хіляль відповів ударом Малкома – Оспіна зіграв надійно. Колумбієць, щоправда, підставив свою команду через кілька хвилин. Після зіткнення з бразильцем воротар зіграв рукою за межами штрафного майданчика і отримав червону картку, залишивши Аль-Наср у меншості. На 83 хвилині Яхья мав класну нагоду зрівняти, але Буну був блискучим. Айман свій гол забив після вилучення Буляхі. У компенсований час Аль-Хіляль залишився вдев'ятьох, другу жовту отримав Кулібалі.

Доля трофею вирішувалася у серії пенальті, оскільки в екс-таймах команди не організували гол. У серії 11-метрових Аль-Хіляль був сильнішим, а Буну двічі взяв удари від гравців Аль-Насра.

До слова, Кріштіану Роналду другий рік поспіль не може завоювати бодай один трофей у Саудівській Аравії. з Аль-Насром португалець вигравав лише Азійську ЛЧ у 2023 році, а на внутрішній арені йому не щастить.