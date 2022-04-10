Окремі члени керівництва клубу наполягають на продажу 37-річного португальця влітку, інформує Daily Mail.

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Повернення Роналду не принесло жодного спортивного прогресу. Манчестер Юнайтед втратив надію на будь-який титул, а сам форвард перестав регулярно забивати і вляпався в скандал. Прихід Еріка Тен Хага на тренерський місток може стати вироком для Кріштіану. Нідерландець – адепт залізної дисципліни і енергозатратного футболу, в який не дуже вписується одіозний ветеран.

Нагадаємо, чинний контракт Роналду розрахований до літа 2023-го, однак є опція продовження ще на рік.

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