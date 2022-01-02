Нападник МЮ Кріштіану Роналду дуже ніжно ставиться до своєї мами – Марії Долореш Авейру.

Португалець написав зворушливого листа матері, яка 31-го грудня святкувала свій 67-й день народження.

Мама Роналду розповіла, коли Кріштіану завершить кар'єру та що робитиме опісля

"Щиро вітаю найкращу матір у світі, войовничу, яка завжди вчила мене не здаватися. Найкращу бабусю, про яку мої діти лише могли мріяти... Я так люблю тебе, моя матусю! Цілую!" – написав Роналду в Instagram.

Слова зіркового сина так розчулили Марію, що вона не змогла стримати сліз.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом